1858年に小豆島で創業し、168年以上にわたって“ごま”を通じて消費者に健康と笑顔を届けるかどや製油が運営する、ごま専門cafe ＆ izakaya「goma to」（読み：ゴマト）は、3月14日から春の訪れを感じるごま×抹茶の限定スイーツ・ドリンク2種を発売する。ごまの豊かな香ばしさと「goma to ようかん」の上品な甘さに、香り高い抹茶のほろ苦さが絶妙に重なる、goma toならではの和モダンな春メニュー。今回は、ごまの魅力を存分に味わえる贅沢な「ごまとようかんの抹茶パフェ」と、コク深い「白ごま抹茶ラテ（ICE）」のラインアップで、うららかな春のティータイムを華やかに彩る。





2022年6月にオープンした「goma to」は、NEW STANDARDをコンセプトに、ごまを使ったメニューを楽しむことができるcafe＆izakaya。店名には、ごまの新しい使い方や、ごまの新しい魅力を知ってもらい、ごまと共にある食卓を創っていきたいという想いが込められている。



「ごまとようかんの抹茶パフェ」

「ごまとようかんの抹茶パフェ」は、人気の黒ごまモンブランとgoma toようかんを贅沢に組み合わせ、香り高い抹茶が全体をやさしくまとめる春のごまパフェ。濃厚な黒ごまの風味、goma toようかんの上品な甘さ、抹茶のほろ苦さが重なり合う、味わい豊かな⼀杯になっている。



「白ごま抹茶ラテ（ICE）」

「白ごま抹茶ラテ（ICE）」は、白ねりごまを贅沢に使った、コク深い抹茶アイスラテ。香り豊かな抹茶に、goma toようかんと黒いりごまで仕上げたごま白玉を添え、ひと口ごとに異なるごまの風味を楽しめる⼀杯に仕上げた。

［小売価格］

ごまとようかんの抹茶パフェ：1480円

白ごま抹茶ラテ（ICE）：700円

（すべて税込）

［発売日］3月14日（土）

かどや製油＝https://www.kadoya.com

goma to＝https://www.kadoya.com/gomato