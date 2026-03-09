2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のばぁうが7日に誕生日を迎えて、新曲「花焔」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開した。また、同日からSTPR ONLINE STOREでバースデーグッズの受注販売もスタートした。

新曲「花焔」は、執着と愛が溶け合う狂気的な純愛を描いたバラード。「灰になるまで」と願ういびつな独占欲と、来世まで乞う究極の献身を、ばぁうならではの美しくも危うい歌声で歌い上げた。「それだけが僕らの正しさなのかもしれない」と、歌詞の世界観に合わせてコメントした。

また、誕生日のために描き下ろされた新ビジュアルは、シックな黒のスーツを纏ったばぁうの、妖艶な眼差しが目を引く一枚。実際にグッズとして販売するネックレスを着用した魅力的な姿となった。グッズのラインナップは、ネックレス、アクリルパネル、スペシャルボイスの3アイテム 。これら3アイテムをまとめたコンプリートセットには、セット限定特典として複製直筆メッセージを添えたブロマイドを封入する。さらに、公式ファンクラブ「Lounge 『A』」プレミアム会員限定のコンプリートセットには、ブロマイドに加えて限定ボイスカードも封入されるという豪華な内容だ。

誕生日の生配信には、本人が実写で登場して、ピンク色のバースデーケーキを掲げて「マジでお前ら、この１年間本当にありがとうございました。本当に支えられた１年だし、これからもオレの隣にいてほしいなって思えるようなお前でいてくれることが、すごいオレらしくあれる理由になっているから。これからもばぁうをよろしく」と感謝した。"歌い手界夜の帝王"とも称されるばぁうの魅力が存分に詰まった、妖艶で狂気的な愛にあふれるバースデーだった。