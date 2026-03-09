俳優の佐藤健が９日、都内で行われた日本コカ・コーラの緑茶ブランド「綾鷹 ＨＩＴＯＩＫＩ ＳＴＵＤＩＯ」ＰＲイベントに登場した。

１６日放送開始の「綾鷹」の新ＣＭ「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」に出演する。ＣＭは佐藤がラジオのパーソナリティーとして、リスナーの悩む様子に優しく寄り添うような内容。この日のステージもラジオのスタジオ風のセットで、２０、３０代から寄せられた悩みに答えた。

３、４月は新生活のシーズン。新しい環境に不安を抱く２０代男性からの悩みには「自分らしくいることが大切。誰かに合わせると、その後しんどくなっちゃう。綾鷹を見て、飲んでください」とＰＲも忘れなかった。

佐藤は俳優として様々な作品で活躍中。「仕事がら現場が変わる度に、全然新しい環境になる。今までと違う、自分の思っていた常識と違う何かに出会う時に楽しめるかが大事」と話した。

ラジオ番組出演経験は少なく、イベント前には「あまりトークに得意な意識がないので、緊張する」と不安を口にしていた佐藤。ラジオシーンを終えると「自分のトーク力のなさを痛感したんですけど、皆さんに笑ってもらえて（よかった）。自然体ではいられたと思います」と笑顔で振り返っていた。