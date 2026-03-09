【東京マルイ 電動ハイキャパE ストレートトリガー ガンマ & ライトトリガースプリングセット】 4月上旬 発売予定 価格：4,180円

ライラクスは、「東京マルイ 電動ハイキャパE ストレートトリガー ガンマ & ライトトリガースプリングセット」を4月上旬に発売する。価格は4,180円。

本商品は、東京マルイ製の電動ハイキャパE向けのカスタムパーツ。「ストレートトリガー ガンマ」と「ライトトリガースプリング」がセットになっている。

操作感の向上とシャープな外観を両立し、サバイバルゲーム（サバゲー）やスピードシューティングを楽しむユーザーのカスタムニーズに応える製品で、カラーはシルバーとブラックの2種類が用意されている。

ストレート形状のトリガーにより、指を掛けやすくスムーズな操作が可能。トリガー下端にエッジ形状を設けることで、指に適度にフィットする操作感を実現しており、スピードシューティングを意識した操作感を求めるユーザーに向けた設計となっている。

セットには、トリガープルを軽量化させる「ライトトリガースプリング」が付属。スプリングを組み合わせることで、トリガー操作を軽快にし、速射性の向上をサポート。また、トリガー操作時の引きブレが抑えられることで、安定した操作にもつながる。

【セット内容】

シルバー

ブラック

ストレート形状のトリガーにより、指を掛けやすくスムーズな操作が可能