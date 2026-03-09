◆第４回高崎市長杯 中学硬式野球大会 ▽１回戦 前橋桜ボーイズ１９−０前橋中央ボーイズ＝４回コールド＝（３月１日、上毛新聞敷島球場）

今季から選手たちの出場機会を増やすため、敗者復活トーナメントを新設した形で開幕。前橋桜ボーイズは河野粋（すい、３年）の１イニング「ランニング本塁打２本」などで快勝。前橋とともに白星発進した。１回戦敗退チームも最大４試合を行い、敗者復活から優勝を狙うことも可能となった。

必死と余裕。性格の違う２本のランニング本塁打が、１イニングで生まれた。２回１死で迎えた前橋桜、河野の第２打席。強く引っ張った速い打球が右中間を抜けると、５０メートル６秒９を誇るチーム一の俊足にスイッチが入った。躊躇（ちゅうちょ）なく三塁を蹴りあげると、相手野手の返球より先に本塁へ。チーム５点目をゲットした。

次打席は、味方打線が爆発して迎えた２回１死一、三塁。「芯に当たって良かった」という打球が相手中堅手の頭を越えて転々。３点本塁打となる本塁を悠々と駆け抜けた。

小学生時は１試合３本のランニング弾を放ったこともある。河野は「去年より力がついてきた。夏の全国を目指したい」と好発進に笑顔を見せた。