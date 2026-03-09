◆第２１回大田区長杯 ▽決勝 江戸川南ボーイズ５―４志村ボーイズ（３月１日、大田スタジアム）

第５６回春季全国大会（今月２６〜３１日・大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ね決勝を行い、江戸川南ボーイズが５―４で志村ボーイズを下し優勝。６年ぶり２度目の全国大会出場を決めた。猛反撃を受けた最終回を５番手の新里虎大朗（２年）が２者連続三振でしのいだ。試合後に全国大会の抽選が行われ、１回戦で東海中央ボーイズ（愛知中央）との対戦が決まった。

７回裏、３点リードの１死満塁で登板した新里が、２点適時打と四球を与え再び満塁の大ピンチを招く。もう後がない。絶体絶命のヒリヒリする状況で、右腕が開き直る。ド直球で２者連続三振で退けると、歓喜の江戸川南ナインはマウンドで体をぶつけ合った。「真っすぐに自信があったので、最後は押し込もうと」と自分を信じた新里。坂本直之監督（４７）は「接戦になると思っていましたが、新里ならば」とホッと息を吐いた。

６年前に初出場を決めたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国大会が中止。当時メンバーだったのが、新里の兄・塁さん（国士舘大２年）だ。「兄から『絶対勝てよ』とＬＩＮＥが来たんです」と約束を果たし笑顔。今大会の初戦、準々決勝も締めた右腕は、走者を残し託した鈴木晴太主将（２年）の「最後は信じていました」という期待にしっかり応えてみせた。

浮かない顔なのがエース左腕・不破一勇稀（いゆき、２年）だ。４回途中まで無失点で、その後は継投。「自分がちゃんと投げていればズバッと勝てた」と自らを戒めた。全国大会の最高成績はベスト１６だが「８強には行きたいです」と坂本監督。まずは３年前の春、そして昨夏と全国制覇した東海中央に挑む。

◇江戸川南ボーイズ ２００７年に創部。千葉・八街市内に専用グラウンドと室内練習場、東京・西葛西にトレーニングジムを完備。春季全国大会２度、夏の選手権大会３度、ジャイアンツカップ２度出場。卒団生に２４年ロッテドラフト４位の坂井遼投手らがいる。