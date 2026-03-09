DAIGO、2歳息子の“めでたい出来事”うれしそうに告白 共演者「いいですよね、最高」
ミュージシャン・DAIGO（47）が、9日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする?〜』（毎週月〜金 後1：30）に出演。2歳の息子にまつわる“めでたいこと”を明かした。
【写真】「素敵すぎます!!」DAIGO＆北川景子、結婚10周年で作った娘のイラスト付オリジナルTシャツ
この日は「ご飯が進む魚料理」がテーマ。講師の大西章仁氏とともに、「鯛のスパイス味噌焼き」を作った。
料理の途中でDAIGOが「最近ね、息子のめでたいこと、ありました。何でしょう？」とクイズを出題。大西氏は少し悩んだ後、「パパ！パパ！パパ！パパ！ってめっちゃ言ってくれる」と答えた。
DAIGOは「あー、ほぼ正解かな」とし、「けっこうね、寝かしつけのときとか『パパがいい！』って言ってくれるんです」とうれしそうに告白。大西氏は「それ、いいですよね、最高」と共感した。
DAIGOは俳優の北川景子（39）と2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。
【写真】「素敵すぎます!!」DAIGO＆北川景子、結婚10周年で作った娘のイラスト付オリジナルTシャツ
この日は「ご飯が進む魚料理」がテーマ。講師の大西章仁氏とともに、「鯛のスパイス味噌焼き」を作った。
料理の途中でDAIGOが「最近ね、息子のめでたいこと、ありました。何でしょう？」とクイズを出題。大西氏は少し悩んだ後、「パパ！パパ！パパ！パパ！ってめっちゃ言ってくれる」と答えた。
DAIGOは「あー、ほぼ正解かな」とし、「けっこうね、寝かしつけのときとか『パパがいい！』って言ってくれるんです」とうれしそうに告白。大西氏は「それ、いいですよね、最高」と共感した。
DAIGOは俳優の北川景子（39）と2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。