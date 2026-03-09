8日に行われたWBC１次ラウンドＣ組では、台湾と韓国がタイブレークの死闘を演じた。

【映像】骨折で分厚い手袋をつけるチェン・ジェシェン選手

同点で迎えた延長10回。ノーアウト二塁から始まるタイブレークで、二塁走者として送られたのは、5日のオーストラリア戦で左手人差し指を骨折したキャプテンのチェン・ジェシェン選手だった。

左手に分厚い手袋をつけ、送りバントで三塁に気迫のヘッドスライディング。その後、スクイズで生還し決勝点をもぎ取った。その裏の韓国の攻撃を無失点で抑えて勝利を決めると、チェン・ジェシェン選手は涙。同じく号泣するナインらと勝利の喜びを分かち合った。

1次ラウンド突破に望みを残す勝利に貢献したチェン・ジェシェン選手については、実は先週のニュース番組『ABEMA Morning』でも取り上げていた。

武内絵美アナウンサーが「侍JAPANが戦う1次ラウンドのライバル、私が最も気になっているのは台湾だ。中でも注目はチェン・ジェシェン選手。プレーだけでなく精神的支柱になる選手だと思う」とWBCの注目選手として挙げていた。

「チームの精神的支柱」という武内アナの言葉通り、チームを勝利に導く“魂の激走”を見せてくれた。

試合を見た武内アナからは「左手の指の骨折をものともせず、ヘッドスライディング。あの魂の走塁が勝利を呼び込んだんだと思う」とのコメントも届いている。（『ABEMA Morning』より）