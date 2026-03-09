公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、日本の保護者は「身近な幸せ」を子どもに期待する傾向が強い一方で、 海外の保護者は「将来の社会的な役割」を子どもに期待する傾向が明らかになりました。



調査は、世界11カ国の小学4年生および中学2年生相当の子どもを持つ保護者2313人を対象として、2025年4月〜8月の期間にインターネットパネルおよび学校、自宅にて実施されました。



なお、調査参加国はアメリカ、イギリス、フランス、中国、南アフリカ（各300人）、エクアドル（173人）、ペルー（75人）、エジプト（86人）、インドネシア（87人）、ネパール（104人）、日本（288人）となっています。



「あなたにとって子どもはどのような存在ですか（子ども観）」という質問に対し、各国の保護者に11の選択肢から選んでもらったところ、日本の保護者は「喜び（私の人生に幸せと笑いをもたらしてくれる存在）」（90%）が圧倒的に多くなった一方、「自立（子自身が自立した存在）」（23%）や「社会貢献（将来の社会を担ってくれる存在）」（16%）は他国と比べて低い結果となりました。



他方、海外の保護者でも「喜び（私の人生に幸せと笑いをもたらしてくれる存在）」（パネル調査70%、学校調査59%）が最多となったものの、「社会貢献（将来の社会を担ってくれる存在）」（同44%、49%）や「自立（子自身が自立した存在）」（同45%、44%）といった「親の喜びであるが、子どもは独立した存在であり、将来の社会の担い手である」と認識する傾向が強く、社会的役割への期待が日本より強いことがわかりました。



また、「子どもに、将来どのような人になってほしいと思いますか（将来への期待）」という質問に対しては、日本の保護者は「自分の考えをしっかり持つ人」（68%）や「自分の家族を大切にする人」（58%）、「他人に迷惑をかけない人」（46%）といった身近な人間関係を重視する回答が上位に挙がりました。



他方、海外の保護者では「自分の家族を大切にする人」（同46%、48%）、「経済的に豊かな人」（同47%、26%）、「社会のために尽くす人」（同34%、37%）など、社会的・経済的な成功を重視する傾向が表れました。



では、保護者の「子ども観」と「将来への期待」はどのような関係があるのでしょうか。



調査の結果、ネパールを除いて「子は親の喜びである」が「子ども観」の1位となり、「将来への期待」は南アフリカ、中国、エジプト、ネパール、日本以外の国で「家族を大切に」が1位にきていることから、「親にとって子は生きがいであり、家族を大切に生きてほしい」という意識は世界共通の認識であることが示唆されました。



また、日本以外の多くの国では「社会貢献」や「自立」を強く認識しており、それが将来への期待の「経済的に豊か」「社会に尽くす」につながっている可能性が示唆されます。



一方で、「子ども観」において、「かすがい」を選んだのは日本だけであったり、「将来への期待」で「自分の考え」を最も期待しているのは日本と中国だけであったりと、日本の家族観の独自性も改めて明らかになりました。



◇ ◇



【出典】

▽スプリックス教育財団調べ