17LIVEは、3月9日午後6時より、ニッポン放送が実施するラジオ番組 『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見を、無料独占ライブ配信する。

1967年に放送を開始して以降、幅広い世代から高い人気を誇る『オールナイトニッポン』。2012年にスタートした、かつての"2部"の時間となる午前3時から放送の『オールナイトニッポン 0(ZERO)』は、豪華パーソナリティによる赤裸々なトークが話題を呼び、2023 年10月より月曜～金曜日の放送、また2024年11月より週替わりのパーソナリティが担当する土曜日の放送も原則、17LIVEにて無料独占ライブ配信している。

そしてこのたび、17LIVE番組公式アカウント『オールナイトニッポン Official』にて、「オールナイトニッポン」の2026年度を彩る新たなパーソナリティの顔ぶれが明らかになる発表会見の無料独占ライブ配信が決定。当日は、「オールナイトニッポン」「オールナイトニッポン 0(ZERO)」「オールナイトニッポン X(クロス)」「オールナイトニッポン GOLD」など、「オールナイトニッポン」ブランドの 2026 年度のパーソナリティのラインナップが発表される予定だ。新パーソナリティたちの就任決定の感想やコメントを、リアルタイムで楽しもう。

（文＝リアルサウンドテック編集部）