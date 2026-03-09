『ちいかわ』×「Zoff」コラボ第3弾発売へ！ ちいかわの“さすまた”やハチワレの“ほめられリボン”などデザイン
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「Zoff」のコラボ第3弾商品が、3月20日（金）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売。それに先駆け、3月10日（火）から、WEB先行予約の受付が開始される。
【写真】うさぎ＆モモンガ＆くりまんじゅうモチーフも！ 『ちいかわ』コラボ第3弾商品一覧
■アイウェアは全7種
今回発売されるのは、型押しがかわいいメガネケースとテーマアートを使用した総柄メガネ拭きが付属するコレクション。
アイウェアは全7種。例えば、各キャラクターのエピソードをモチーフにした「プレミアムモデル」には、ちいかわのシルエットパーツや討伐で使う“さすまた”のモチーフをあしらったボストンシェイプのメガネなどが登場する。
以下、「プレミアムモデル」詳細
★「ちいかわのさすまたで討伐！モデル」（ボストンシェイプ）…フレーム：ちいかわが討伐で使う“さすまた”がモチーフ。
★「ハチワレのほめられリボン モデル」（ボストンシェイプ）…フレーム：ちいかわとの思い出いっぱいの“ほめられリボン”がモチーフ。
★「うさぎ愛用！討伐棒 モデル」（ウェリントン）…フレーム：うさぎが武器として扱う“討伐棒”がモチーフ。
★「モモンガのかけてかわいく褒めろッ モデル」（ボストンシェイプ）…フレーム：かわいぶるモモンガのかわいらしさを表現。
★「くりまんじゅうのオトナなラウンド モデル」（ラウンド）…フレーム：おちょこをレザー彫りであしらうなど、くりまんじゅうらしさを落とし込み大人っぽさを演出。
■雑貨もかわいすぎる
また、サングラスをかけたちいかわ、ハチワレ、うさぎがクールな表情でポーズを決める姿をデザインした「COOLモデル」と、子どもにもオススメのXSサイズで展開される「HAPPYモデル」もラインナップ。
その他、メガネ姿のちいかわたちが思い思いのポーズを決めた「ダイカットクロス」や「スタンドケース」といったアイウェア雑貨も取りそろえた、『ちいかわ』の世界観を日常に取り入れられるコレクションとなっている。
