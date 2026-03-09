アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
岩井明愛が自身のインスタグラムを更新。タイ、シンガポール、日本での大会を終えると、英語で「充実した3週間でした」と投稿した。
【動画】マンUのユニフォームに嬉しそうな笑みをこぼす岩井明愛
そして日本語で「沖縄へ来てくれた皆さん気をつけてお帰りください 声援をありがとうございました」「また頑張ります」と、国内女子ツアー開幕戦の応援のために駆けつけてくれた大勢のファンに感謝の言葉を送っていた。投稿では12枚の写真や動画を公開。試合中の写真をはじめ妹の千怜や帯同キャディと撮った4ショットが中心。しかし中には、プレミアリーグに加盟するサッカーチーム、マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着た嬉しそうな動画も。背番号は誕生日にちなんだ「75」、名前は「AKIE」と入っている。またシンガポールではマーライオンが吐き出す水を自分の口で受け止めているように見える面白写真も公開した。投稿を見たファンからは「笑顔が素敵すぎる」「今年もワクワクドキドキ楽しみです」「今年は目指せメジャー優勝…ですね」「マーライオンのお写真 楽しい〜」などのコメントが寄せられていた。タイで開催された「ホンダLPGAタイランド」は48位タイだったが、シンガポールで開催された「HSBC女子世界選手権」では、竹田麗央と並び8位タイで日本人選手最上位に。沖縄で開催された日本ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」でも6位タイと好調を維持している。次戦はカリフォルニア州で19日に開幕する「フォーティネット・ファウンダースカップ」にエントリー。今シーズンも米ツアーでの優勝を目指す。
