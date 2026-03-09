USJ、『セサミストリート・ファン・ワールド』5・10をもって運営終了と発表 エリア外では引き続きキャラ登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は9日、『セサミストリート・ファン・ワールド』の運営を今年5月10日をもって終了すると発表した。
【写真】思い出をセサミストリートの仲間たちに届ける「みんなの宝物ボード」
『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな子どもから大人まで楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で、楽しまれてきた。USJは運営終了について、今後の「セサミストリート」との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けたものと説明する。
なお、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン』や『アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜』、『セサミストリート 4-D ムービーマジック』（現在は休止中、グリーティングなど、エリア外では引き続き「セサミストリート」の仲間たちとの体験を楽しめる。
『セサミストリート・ファン・ワールド』運営終了に伴い、ゲストへの感謝を込めて、これまでの思い出と絆をつなぐ特別イベント『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』を3月20日から開催する。
