東日本大震災で妻を亡くした宮城県気仙沼市の元消防士佐藤誠悦（せいえつ）さん（７３）は、最愛の人を助けられなかったという自責の念を抱えながら、語り部として活動をしてきた。

昨年患った悪性リンパ腫と闘いながら、講演は先月８００回に達した。「妻への思いを言葉に刻み、後世に教訓を伝えたい」（浅井望）

妻不明も「動揺見せられない」

「命を守り、生き抜く大切さを感じてほしい」

佐藤さんは２月１日、東京消防庁消防学校（東京都渋谷区）で、消防団員ら５００人ほどを前に声を震わせた。がれきがあふれる古里の写真、重油の流出で発生した大規模火災の映像を見せながら、当時の様子を生々しく報告した。国内各地と米国や台湾などで重ねた講演は節目を迎えた。

１５年前、佐藤さんは気仙沼消防署に勤務していた。津波後に広がった火災の延焼を食い止める消火作業を指揮し、夜を徹して救命活動に駆け回った。翌朝、消防署に戻ると、行方不明者の名簿を渡された。妻厚子さん（当時５８歳）の名前を見て頭の中が真っ白になったが、「命がけの部下たちの前で動揺は見せられない」。気丈に振る舞った。

介護施設の職員だった厚子さんは高齢者宅を訪問する途中、津波に巻き込まれたとみられる。数日後、海岸で見つかった遺体を前に泣き崩れた。

一目ぼれで猛アプローチ

一目ぼれだった。若い頃、地域の集まりでとびっきりの優しい笑顔を見せる女性がいた。「この人は、自分の奥さんになる人だ」。そう直感した相手が厚子さんだった。積極的にアプローチして結婚した。

互いに仕事があり、夫婦でゆっくりする時間が少なかったけれど、休日は買い物やスポーツを一緒に楽しんだ。２人の子どもに恵まれた。老いても一緒だと考えていた。寂しくて火葬までの１週間、布団を並べて寝た。命を守る仕事をしていたのに、大切な人をなぜ守れなかったのか――自分を何度も責めた。

２年後の三回忌法要が転機だった。参列者らに妻の人柄や生前に受けた厚意への感謝を述べると、「厚子を忘れないため、語るのが使命だ」と感じた。突き動かされるように講演を繰り返し、妻への思いと震災経験をつづった書籍も自費出版した。心の傷は消えないが、講演を通して多くの人に励まされもした。

「忘れない」

昨年５月の健康診断をきっかけに、右の股関節付近に悪性リンパ腫が見つかった。抗がん剤治療を始めて２週間後、シャワーで頭を洗うと髪の毛がごっそり抜けた。「自分はどれぐらい生きられるのか」と自問自答した。

数回の投薬治療の間、何度も厚子さんの笑顔を思い浮かべた。「頑張りなさい」。そう励ましてくれるような気がした。腫瘍は確認できないほどになった。

月命日や講演に出向く前には、厚子さんが見つかった海岸で手を合わせ、好きだったトルコキキョウを供える。花言葉は「感謝」「永遠の愛」だ。「厚子を亡くした悲しさ、悔しさは消えない。その思いと生きることが弔い。いつまでも忘れない」。そう誓う。