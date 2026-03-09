次期“朝ドラ”「風、薫る」ミセス主題歌の魅力とは「人の命を扱う瞬間が何度も出てくるので」制作統括が込めた思い・タイトルバックにも言及
【モデルプレス＝2026/03/09】3月9日、都内にてNHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）第1週試写会見が行われた。会見後、制作統括の松園武大氏が囲み取材に応じ、主題歌について語った。
◆2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」
同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。見上愛が一ノ瀬りん、上坂樹里が大家直美を演じる。
◆「風、薫る」ミセス主題歌の魅力
今作の主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。松園氏は「僕はこの企画をやる上で、大事にしたいことの1つとして“静かに隣に佇む”という優しさがありました。誰かが誰かの手を強く引っ張っていくのではなく、人と人が自然にそっと手を携えて『よかったら一緒にどうぞ』と言えるような優しさや気遣いが、このドラマに流れるといいなと思っていました」と思いを告白。主題歌をオファーするにあたり、「2人がこの時代を生き抜く中で、力強く地面を踏みしめるというよりも、そっと2人でその地を歩いていくような感覚であること。さらに、このドラマの中での人の命の扱い方も含めたモチーフであることについてもお伝えしました」とMrs. GREEN APPLEとのやり取りを明かした。
さらに「台本も読んでいただき、そこに非常に共感していただきました。聴く人に優しい楽曲になっていると思っていただけたのではないかと思います」と説明。「朝ドラの主題歌というと、本放送だけで130回、再放送を含めると何回流れるんだろうっていうような感じになるんですけども、何度聴いても心地よい、肌に馴染んでいく優しさみたいなものがある」と評価した。
また「ドラマの中では人の命を扱う瞬間が何度も出てくるので、心が苦しくなる回であったり、どうしても壁を乗り越えられないという閉塞感を感じる回もあります。そうした場面も含めて、このドラマ『風、薫る』全体を下支えしてくれる主題歌になっていると思います」と魅力を語った。
◆「風、薫る」タイトルバックがアニメーションの理由
今作のオープニングは実写ではなくアニメーションとなっているが、その理由について松園氏は「タイトルバックに関しては、実写という選択肢はもともと考えていませんでした」と説明。「明治時代という時代観や、その時代への没入感も含めて、当初からアニメーションが良いのではないかと考えていました」といい、「アニメーションのタッチについても、先ほどお話しした“静かに寄り添う優しさ”といった大切にしたい要素をお伝えしました。その中で、自然の陽の光や風、水といったものを大事に描いてくださったと思います」と語っていた。（modelpress編集部）
