工藤静香、“盛り盛りカルパッチョ”＆自宅庭で収穫したルッコラのサラダ披露「なんて豪華」「お店レベルですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の工藤静香が3月8日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりで豪華な手料理を披露し、話題となっている。
【写真】キムタクの55歳妻「お店レベルですごい」刺身7種が大皿に盛られた“盛り盛りカルパッチョ”
工藤は「季節外れに撒いたにもかかわらず、雪にも負けず頑張って大きくなったルッコラ！ 大切にしていたらしっかり収穫して食べれます！」とつづり、手料理の写真を投稿。サーモン、マグロ、タコなどの魚介類7種の刺身をたっぷりと使用し、サラダと共に大皿に盛られた“盛り盛りカルパッチョ”とアボカドのスライスが乗った食卓や、自宅の庭で収穫したルッコラをふんだんに使ったサラダを披露した。「盛り盛りのカルパッチョには金柑の薄切りを合わせてみましたが、最高でした！ レモンをガッツリ絞ってから、塩、オリーブ油、バルサミコ」と続け、カルパッチョのポイントも紹介している。
また、同日にストーリーズで紹介していたコーヒー味とレモン味のチーズケーキ2種の写真や動画も改めて公開している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーなのに美味しそう」「お店レベルですごい」「健康的にお腹いっぱいになりそう」「なんて豪華なの」「食べてみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆工藤静香、大盛りカルパッチョ＆ルッコラのサラダ公開
◆工藤静香の投稿に反響
