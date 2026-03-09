工藤静香、“盛り盛りカルパッチョ”＆自宅庭で収穫したルッコラのサラダ披露「なんて豪華」「お店レベルですごい」と反響

工藤静香、“盛り盛りカルパッチョ”＆自宅庭で収穫したルッコラのサラダ披露「なんて豪華」「お店レベルですごい」と反響