佐藤健が“ひといき”つきたい時は？「良くも悪くも集中しすぎてしまう時があって」
【モデルプレス＝2026/03/09】俳優の佐藤健が9日、都内にて開催された「綾鷹 HITOIKI STUDIO」PRイベントに出席。「綾鷹」の新アンバサダーに就任し、“ひといき”つきたい時間を明かした。
【写真】飲料新アンバサダー36歳イケメン俳優が飲む横顔ドアップ
「綾鷹」は佐藤を新ブランドアンバサダーに起用し「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」をブランドメッセージに掲げたキャンペーンを3月16日から全国で開催する。また同日より新CMシリーズも放映開始。第1弾「お茶、しよっか。オフィス」篇では「HITOIKI STUDIO」というラジオブースを舞台に、佐藤がパーソナリティとして、リスナーの悩む様子に優しく寄り添うストーリーを描いている。
アンバサダーに就任した佐藤は「お茶というのは日本人の我々にとって必要不可欠なものですし、何よりこの『綾鷹』という長年愛された商品のアンバサダーを務めさせていただいたこと非常に嬉しく思っています」と喜びを語った。また、自身が“ひといき”つきたくなる瞬間を聞かれた佐藤はフリップで「作品中」と回答。「撮影をしているとどんどん張り詰めていって、良くも悪くも集中しすぎてしまう時があってずっとそうだと体が持たないのでシーンの間などに綾鷹を飲んで“ひといき”つきたいと思います」と伝えた。また同イベントでは「HITOIKI STUDIO」をステージ上に再現し、寄せられたお便りについてトークを展開していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤健「綾鷹」新ブランドアンバサダー就任
◆佐藤健“ひといき”つきたい時は？
