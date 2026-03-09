佐藤健、無茶ぶりに苦笑い「自分のトーク力のなさを痛感した」 「綾鷹」新ブランドアンバサダーに就任
俳優の佐藤健が9日、「綾鷹」の新ブランドアンバサダーに就任。都内で行われた『綾鷹 HITOIKI STUDIO』PRイベントに登壇した。
【全身ショット】かっこよすぎる…ダークグレーのスーツで登場した佐藤健
佐藤はダークグレーのスーツに白のハイネック姿で登場。新ブランドアンバサダー就任については「大変光栄です」と喜びとともに背を正した。 佐藤の起用理由について、日本コカ・コーラは「昨年デビュー20周年を迎え、日本を代表する俳優の一人として確かな実力を持ちながら、その自然体な姿で多くの人々を魅了している佐藤健さんを『綾鷹』の新ブランドアンバサダーに迎え、「綾鷹」の想いを広く発信していきます」「ノイズに囲まれながら生活しているターゲットにそっと寄り添い、その背中を後押しする存在として、共感の最大化を目指します」とコメントしている。
佐藤は、新CMシリーズにも出演。第1弾である「お茶、しょっか。オフィス」では、「HITOIKI STUDIO」を舞台に、ラジオブースのような空間で佐藤がパーソナリティとして、リスナーの悩む様子にやさしく寄り添うストーリーが描かれた。
イベントでは、CMにちなんで、「HITOIKI STUDIO」風のセットでボードに掲示された20〜30代からの“お便り”についてトーク。ラジオ出演については「そんなにたくさんはないです。トークは得意な意識はないので、緊張します」と明かした佐藤。一つひとつの質問に丁寧に答えていった佐藤だったが、質問ごとに一通り答えた後、司会から「では一言でまとめてください」と無茶ぶり。
佐藤は「…すごい難しいことを言っています。自覚ないかもしれないですけど…」と苦笑い。司会からの「大丈夫ですか？」との声掛けには「大丈夫です。一緒に頑張りましょう」とほほ笑みかけた佐藤。「自分のトーク力のなさを痛感したんですけど、みなさんに笑っていただけて、なんとかやれました」と明かしていた。
佐藤が出演する新CM『お茶、しょっか。オフィス』は、16日より放送される。
