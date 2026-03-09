人気レースクイーンの池永百合（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーコスチューム姿を披露した。

「今日は1日ありがとうございました 名古屋エモーション撮影会1〜4部 参加してくださった皆さん本当にありがとうございました」と感謝。

ブルーのコスチューム姿の写真をアップし「予約が少なくて不安でしたが、ほぼ満枠くらいたくさんの方が駆け付けてくださって皆さんの優しさに救われました」などとつづり、「次回は、4/5(日)名古屋バースデー撮影会&オフ会です」と告知した。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い 笑顔いいね」「めちゃくちゃ素敵です」「めちゃカワ格好いい」「とっても似合って素敵な百合さんですね」「綺麗で可愛い」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。