モデルでタレントの斎藤恭代（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。虹色ドレス姿を披露した。

「本日は卓上カレンダーお渡し会 来てくれた皆さんありがとうございました！！来れなかった方はぜひオンラインサイン会でお会いしましょう」と虹色のドレス姿の写真を添えて投稿。続けて「【オンラインサイン会】2026年3月28日（土）大好きなオンラインサイン会 画面越しですが皆さんとお話しできるのを楽しみにしています」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で素敵です」「眩しいぐらい、本当に綺麗です」「とっても美しい」「綺麗だぁ〜」「華やかで凄くお似合い」「国宝美女 斎藤恭代姫」などの声が寄せられている。

斎藤は、女優の田中麗奈らを輩出した「いちご姫コンテスト」出身で、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。24年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。

昨年4月にメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。