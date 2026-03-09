「トランプ大統領によるイラン政権転覆が失敗に終わった」とアメリカメディア　ハメネイ師後継に次男モジタバ師選出

アメリカメディアは、ハメネイ師の後継にモジタバ師が選出されたことについて「トランプ氏によるイランの政権転覆が失敗に終わった」などとする分析を伝えています。

アメリカのトランプ大統領は8日、ハメネイ師の後継にモジタバ師が選出されたことについてニュースサイト「タイムズ・オブ・イスラエル」の取材に対し、「何が起きるか注視する」と述べるにとどまり、詳細は語りませんでした。

CNNテレビは、モジタバ師について「最高指導者の息子として権力の陰で影響力を行使し、父の執務室で軍事・諜報作戦を統括してきた。イラン革命防衛隊と極めて密接な関係を持つことで知られている」などと紹介しました。

さらに後継に選出されたことについては、「イランがアメリカとイスラエルに抵抗する姿勢を示したものだ」などと伝えています。

ウォールストリート・ジャーナルは、「トランプ大統領への挑戦であり、イランが戦争で後退する意思がないことを示している。トランプ氏がこれまでイランの政権を転覆させようとした努力が失敗に終わったことを示している」などと分析しています。