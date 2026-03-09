【オーケーの最新チラシ】コッペパン89円、ウスターソース214円！今週のお買い得品をチェック《3月15日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年3月9日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

値下げ商品は？

まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。

以下は一例です。

●AJINOMOTO ザ★シューマイ 9個

商談時使用売価896円のところ、6.2割引の340円に。

●第一パン コッペパン ジャム＆マーガリン

商談時使用売価151円のところ、4.0割引の89円に。

●ヤマザキ アーモンドスペシャル

商談時使用売価185円のところ、4.2割引の106円に。

※狛江・高円寺・大谷口・曳舟・日本橋久松町店では取り扱いがありません。

●シマダヤ 焼きそば 鉄板麺 お好みソース味 2食

メーカー希望小売価格378円のところ、4.9割引の192円に。

●カゴメ醸熟ソース ウスター 500ml

メーカー希望小売価格550円のところ、6.0割引の214円に。

中濃、とんかつも同値段で販売しています。

コロッケ、ミニパンが1個増量中

増量中でいつもよりちょっとお得な総菜やパンも要チェックです。

●完熟トマトのバターチキンカレーコロッケ

5個＋1個増量...251円

●焼きとり丼 超特選醤油入り

鶏肉15％増量...376円

●ポテトサラダ

20％増量...205円

●ミニパン オ ショコラ

5個＋1個増量...210円

なお、惣菜やパンは一部店舗では販売していません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

