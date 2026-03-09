【オーケーの最新チラシ】コッペパン89円、ウスターソース214円！今週のお買い得品をチェック《3月15日まで》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年3月9日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。
値下げ商品は？
まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。
以下は一例です。
●AJINOMOTO ザ★シューマイ 9個
商談時使用売価896円のところ、6.2割引の340円に。
●第一パン コッペパン ジャム＆マーガリン
商談時使用売価151円のところ、4.0割引の89円に。
●ヤマザキ アーモンドスペシャル
商談時使用売価185円のところ、4.2割引の106円に。
※狛江・高円寺・大谷口・曳舟・日本橋久松町店では取り扱いがありません。
●シマダヤ 焼きそば 鉄板麺 お好みソース味 2食
メーカー希望小売価格378円のところ、4.9割引の192円に。
●カゴメ醸熟ソース ウスター 500ml
メーカー希望小売価格550円のところ、6.0割引の214円に。
中濃、とんかつも同値段で販売しています。
コロッケ、ミニパンが1個増量中
増量中でいつもよりちょっとお得な総菜やパンも要チェックです。
●完熟トマトのバターチキンカレーコロッケ
5個＋1個増量...251円
●焼きとり丼 超特選醤油入り
鶏肉15％増量...376円
●ポテトサラダ
20％増量...205円
●ミニパン オ ショコラ
5個＋1個増量...210円
なお、惣菜やパンは一部店舗では販売していません。
食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）