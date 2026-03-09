なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める映画『うるわしの宵の月』の公開日が10月23日に決定し、あわせて特報映像と場面写真が公開された。

参考：『うるわしの宵の月』実写映画化が話題 なにわ男子 道枝駿佑が新たな一面を切り開くか？

本作は、講談社『デザート』で連載中のやまもり三香による同名漫画を実写映画化するラブストーリー。裕福な家庭で育った高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く。監督は竹村謙太郎、脚本は徳永友一が担当する。

1人目の王子である市村琥珀を演じるのは、なにわ男子の道枝。透明感と王子様のようなオーラで琥珀を体現し、初めての真剣な恋に向き合う姿を繊細に演じる。そして2人目の王子であるヒロイン・滝口宵役には、恋愛映画のヒロイン初挑戦となる安斉星来が務める。容姿端麗かつスマートな振る舞いから「王子」と呼ばれる宵の、初めての恋に戸惑う瞬間を演じる。

公開された特報映像には、「恋なんて、俺には分かんない」「恋なんて、私には似合わない」と思いながら過ごしてきた恋に不器用な2人の王子が、初めての特別な恋心に気付く瞬間が捉えられている。「恋じゃない、はずだった」という戸惑いや心の機微が、交わす視線や指先に現れている。

あわせて公開された場面写真は、琥珀と宵の“初めての出会い”を切り取ったもの。宵の前に屈み込む琥珀が、宵の顔をそっと引き寄せ見つめ合う美しい横顔が収められている。（文＝リアルサウンド編集部）