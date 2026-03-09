ＡＳＪ <2351> [東証Ｓ] が3月9日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の2円→3円(前期は3円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年２月６日に、東京証券取引所スタンダード市場へ市場区分の変更及び名古屋証券取引所メイン市場へ新規上場いたしました。これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。つきましては、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝の意を表するため、2026年３月31日を基準日とする１株あたり１円の上場記念配当を実施することといたしました。 今後も、株主資本の充実と長期的な安定収益力の維持に努めてまいるとともに、継続的に安定的な配当を実施しながら、更なる企業価値向上に向けて尽力してまいりますので、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。 なお、本件配当金の正式決定は、当社定款の定めに基づき2026年５月開催の取締役会決議にて行う予定であります。

