9日14時現在の日経平均株価は前週末比3892.01円（-7.00％）安の5万1728.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は83、値下がりは1488、変わらずは19と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は938.59円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が370.62円、東エレク <8035>が353.98円、ファストリ <9983>が231.84円、フジクラ <5803>が121円と続いている。



プラス寄与度トップはローム <6963>で、日経平均を5.28円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が4.21円、ＺＯＺＯ <3092>が1.96円、ＯＬＣ <4661>が1.25円、ＳＢ <9434>が1.04円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、化学、証券・商品と並ぶ。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

