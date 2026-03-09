見れば見るほど魅力的。オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月7日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演2.5次元俳優の自前衣装に「ちょっと欲しい」と食い付いた。

【映像】オリラジ藤森が「ちょっと欲しい」斬新ファッション

番組冒頭でのことだった。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔があいさつ。「おはようございます。お願いします！」と自慢の肉体を存分に見せつけた。これに、MCの藤森は「面積が少ないね、今日も。足りてないじゃない」と反応。桜庭が「いつもより、ちょっと面積多いですよ、今日は」とフードに触れると、「タンクトップではないわけだ？」と確認した。

ここで桜庭が「タンクトップです」と即答した際には、「タンクトップ？パーカーにする必要あるの？これ」とコメント。「おしゃれじゃないですか」との返答には、「かっこいいやつなんでしょ？それ。なんか…誰のやつなんだっけ？」と振った。

これを受け、桜庭が「これはドウェイン・ジョンソンさん。ザ・ロック（リングネーム）がアンダーアーマーさんとコラボしてる」と説明すると、藤森は「不覚にもちょっと欲しい。かっこいい」と発言。「しかも、このパーカー、汗かいてくると文字が浮かび上がるんですよ。『365日、ハードワーク』」との事実を知ると、手を叩いて大ウケしつつ、「見たいね。今日、裏でパンプアップやってさ、汗かいてみてよ」と要求した。

その後、実際に桜庭がCM中にパンプアップ。注目の文字を浮かび上がらせると、藤森は「かっこいいな、これ。ますます欲しくなってきた。むちゃくちゃかっこいい。ザ・ロック、好きだからさ」と褒めちぎった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

