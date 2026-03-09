《私の今日の瞬間最大風速。》

3月8日、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太が冒頭の言葉とともに、Xに投稿した“超ハイカロリー弁当”の写真が話題になっている。

関が投稿した弁当の写真には、巨大なチャーシューやいかフライなどが弁当の容器いっぱいに並び、間からかすかに白米がのぞいている。この弁当は、創業50年をこえる千葉県袖ケ浦市に本社をおく弁当店「としまや」の「としまやゴージャス弁当」（税込998円）だ。

同社に問い合わせると「県内11の店舗で店頭販売をしており、『チャーシュー弁当』（税込960円）に並ぶ人気商品です。 ご飯の上には秘伝のタレで丁寧に作った巨大なチャーシューが2切れと、バーベキュー弁当にも使われる豚ロースも1切れ、さらにいかフライがひとつ乗っています」と説明してくれた。

じつはこの弁当は、かつて木村拓哉・工藤静香夫妻が購入して味を絶賛したという噂もある。真偽はどうなのだろうか。

「都市伝説かもしれませんが、かなり真実に近いと思います」と同社担当者は苦笑まじりで言葉を濁すが、「千葉県民のソウルフード」として、グルメ番組などでも紹介されて芸能界にもファンが多いことから、千葉県内の海でたびたびサーフィンを楽しむ木村夫妻ゆえに、信憑性は高そうだ。

ただ、弁当に貼られたラベルにある「エネルギー1099kcal」の文字に驚かされる。

「関さんにとっては“おやつ”程度かもしれません。2025年5月に出演した『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）で関さんは、朝食にパンを食べたあと、YouTube配信している料理番組の収録を8本撮りして、8品の料理を完食し、休憩中にも弁当を食べ、家族が寝静まった深夜に帰宅すると、ウインナーご飯を食べながら晩酌を楽しむ、という様子を紹介していました。

推定ですが、この日の摂取エネルギーは1万kcalに近いのではないでしょうか。ちなみに成人男子の標準摂取エネルギーは3000kcalほどといわれています」（芸能担当記者）

関の投稿には

《なんすか、この肉々しい弁当は。最高じゃないですか!》

《木更津行くといつも買ってたので懐かしいです》

《関さんが「肉に対して米が少ねえよ〜」って大声あげて泣いているところが想像できます》

など、驚きと郷愁のリプライが寄せられていた。

関が笑顔で頬張る光景が目に浮かぶ。