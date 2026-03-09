交換カンタンなスワッパブルバッテリー。

何でもできて便利なスマホも、使いすぎで充電切れになったら無用の長物になってしまいます。大事な連絡待ちなのに動かないとか、シャレになりませんよね。

かといってモバイルバッテリーも電力は有限。カフェなどで充電するにしても、一定量に達するまで時間がかかります。

大容量バッテリーが交換式

RugOneの「Xever 7」は、裏蓋を開くと5,550mAhのバッテリーが交換できるスマホ。参考までにiPhone 17だと3,692mAhで、iPhone 17 Pro Maxでも5,088mAhと言われています。「Xever 7」はPro Max以上に長持ちで、予備の電池も付いてきます。

交換は15秒で行なえるとのこと。イチイチ電源をオフにする必要はなく、節電モードになります。アプリは一時停止になり、データは失われず交換後にすぐ作業が続行できます。

また充電器は予備電池も同時充電できるうえ、スタンドとしても利用できる設計。折りたためるので持ち歩きでもジャマになりません。

Image: RugOne

頑丈なタフネス系

画面サイズは6.67インチで、重量は325gとチョイ重くらい。OSはAndroid 15が入っています。

しかも防塵・防水・耐衝撃のタフネス系。ゴツすぎて重いタイプもありますが、「Xever 7」は薄くて軽くデザインもカッコいい。一般的なスマホ＋保護ケースくらいのサイズ感です。

多機能すぎるやりすぎっぷり

その他の機能もテンコ盛り。50MPのAIカメラと50MPの超広角、64MPの赤外線、32MPのインカメラで撮影の選択肢が豊富。ネコのオナラもばっちり可視化できてしまいます（下記動画の0:06から）。

Google Gemini搭載で通話の文字起こしや要約もこなし、AIペットの犬と猫が調べ物などのアシスタントになります。

NFCでタッチ決済などができ、上側面が光って懐中電灯になり、赤外線を飛ばしてテレビや家電のリモコンにもなっちゃいます。

電池交換できれば長く使える

現在はバルセロナで開催中の「MWC 2026」に出品中。とにかくやりすぎ感がスゴいですが、劣化・破損した電池がすぐ新品になれば長く使えるのが地味に利点ではないでしょうか？

お値段が8万円台というのも、買いたい理由になるかもしれません。

Source: YouTube, Instagram, RugOne (1, 2) via YANKO DESIGN