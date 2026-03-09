TBS系「王様のブランチ」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、7日に放送されたTBS系「王様のブランチ」に生出演。三浦が番組内で発した一言が、嬉しい出来事へと発展した。

2人は揃って日本代表のウェアをまとって出演。帰国後の反響ぶりに驚きを明かした他、五輪で話題となった木原が三浦を持ち上げる「木原運送」を番組内で実際に披露。軽々と持ち上げ、スタジオから拍手が起こった。

番組内では「今、お互いにプレゼントし合うなら何を贈りたい？」との質問に、三浦は「木原選手はウイスキーがとてもお好きなので、ウイスキーを贈りたいなって思います」と回答。

すると同日、2人はSNSを更新。実際にウイスキーを贈られたことを報告した。サントリー社からのプレゼントで、ボトルを手に笑顔で写った2ショット写真を公開。サントリーシングルモルトウイスキー「山崎18年」とみられ、サントリー公式サイトでは希望小売価格5万5000円の高級品となっている。

投稿の文面で、2人は「ウイスキーが大好きな私たちに、サントリー様より『山崎』を頂戴いたしました。このようなお心遣いに心より感謝申し上げます。大切にいただきます」と、粋な贈り物に感謝を綴った。ファンからも同番組で話していたこともあり「くるなって思ってました」「ウイスキー好きだと話していたね」「たっぷり味わって下さいね」など“伏線”にも反響が届いていた。



（THE ANSWER編集部）