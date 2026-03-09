フジテレビ、音楽番組のMC務める上垣アナへの信頼感「自分の言葉で語れるアナウンサー」 ゴールデン帯で“10年ぶり”音楽番組MCに抜てき
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期の番組改編で新たにスタートする新音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00※初回2時間SP）で、入社3年目ながら番組MCを務める上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）の魅力を番組制作陣が語った。
【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】
本番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。フジテレビのゴールデン帯に約10年ぶりに歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組が復活。“音楽”という人生に寄り添うパートナーとの出会いを視聴者にお届けするべく、世代を超えて愛される新たな音楽番組を送り出す。
同番組のMCは『めざましテレビ』『めざましどようび』の情報番組で活躍するほか、配信ドラマ『上垣妄想人生計画』（FODにて配信中）では、剛力彩芽とW主演を務め俳優業にも進出するなど、多岐にわたり活躍している上垣アナ。起用理由について同番組の総合演出を手掛ける浜崎綾氏は「上垣さんは自分の言葉で語れるアナウンサー」と語り、「楽曲やアーティストから自分が何を感じたか、上垣さんの言葉で表現してもらう場面を作っていきたい」と意気込んだ。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
