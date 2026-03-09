作曲家、編曲家の青木望（あおき・のぞみ）さんが2月20日に94歳で亡くなっていたことが、8日までに、関係者への取材で分かった。フォークシンガー松山千春（70）も、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）の番組内で伝えた。

青木さんは東京出身で、旧制東京府立第六中学校（現東京都立新宿高）在学中、知人に誘われてバンド活動を開始。その後、中退し、15歳でプロのミュージシャンとしてデビューした。作曲家、編曲家に転向すると、歌謡曲、フォークソング系の作品を数多く手がけ、アニメーションや特撮ドラマの主題歌などの編曲作品も多い。

青木さんは千春の初期代表曲「大空と大地の中で」（1977年）やファーストアルバム「君のために作った歌」（1977年）収録曲の多くを編曲を手がけていたことで知られる。他にも尾崎紀世彦や、やしきたかじんさんの「砂の十字架」、谷村新司さんの「青年の樹」などの編曲を手がけた。

アニメでは78年「銀河鉄道999」や84年「北斗の拳」、87年「北斗の拳2」の音楽を担当した。

千春は番組内で青木さんを追悼。本当に音楽の好きないい人でした。『大空と大地の中で』をレコーディングしている時に『千春くん、最後、音がいっぺんに上がるんだけど、これ声出る？』って言われたんだよ」と回想した。「大丈夫です、ちゃんと出ますから、歌います」と返答すると「オクターブ上がるんだよ？」と聞き返され、「ちゃんと出ますから」などのやりとりがあったという。

「そんな思い出があった青木望さん、お疲れ様でした。いいアレンジをしていただいて、ありがとうございます。これからも松山千春はいい曲をつくり、また自分らしい音楽を続けて行きたいと思います」と力強く宣言した。