AKB48、全国の農家で“お手伝い”「何でもやります！」 JA全農「ニッポンエール」ブランドアンバサダー就任
アイドルグループ・AKB48が9日、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）の「ニッポンエールブランドアンバサダー」に就任し6日、都内で行われた記者会見に登場した。
【写真】カワイイ！ガッツポーズでやる気をみせる伊藤百花＆佐藤綺星
「ニッポンエール」は、「日本全国４７都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう。」をコンセプトに誕生したJA全農のオリジナルブランド。47都道府県のご当地果実グミをはじめ、 各企業とのコラボ商品などを展開している。
会見には、AKB48の伊藤百花、工藤華純、倉野尾成美、佐藤綺星、千葉恵里、平田侑希、正鋳真優、森川優、八木愛月、山内瑞葵、山崎空（崎＝たつさき）が登場。
AKB48は、ブランドアンバサダーとして国産農畜産物の産地を応援。月に一度、日本各地で、メンバーが農家の“お手伝い”をするという。そしてその様子を、JA全農のYouTubeチャンネル「ゆるふわちゃんねる」で配信する。
総監督の倉野尾は「AKB48メンバー全員でそれぞれの個性を発揮しながら、日本全国47都道府県の魅力を最大限に引き出していきたいなと思っています！そして各地の農家の皆さんにもお会いできるということで、絶対に邪魔にならないようにしつつ、『AKB48は何でもやります！』という気持ちで全力で盛り上げていきたいなと思います！」と意気込みを語った。
