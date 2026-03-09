女優見上愛（25）が9日、都内で、上坂樹里（20）とダブル主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日開始、月〜金曜午前8時）第1週完成試写会見に出席した。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

初回放送が近づき「撮影が始まってから半年がたって、毎日撮影していると自分たち本人でいる時間より長くなって、客観的に見るのが難しい。りんとして第1週の出来事を思い出す。あらためて映像で見て、もう1回身が引き締まる気持ちです」と思いを語った。第1週ではりんの故郷、栃木・那須の自然に囲まれながらのシーンが続き、実際に那須で撮影も実施。「風景がめちゃくちゃきれいで、天候に恵まれないロケだったけど、きれいな画がたくさん映っていた。早く那須に帰りたい」と気に入っていた。

第1週では、りんが看護師を目指す原点となる出来事や出会いが描かれる。「撮影の前から医療従事者のことはすごく考えていたけど、実際に働き始めてからのシーンを撮る中で、1つのミスも許されない中で看護とは何かや人としての正しさを考えながら働くということはすごいことだと思うようになった。リスペクトが増したし、その覚悟を余すところなく演じたいと思った」といい、「第1週ではある出来事があって、そこで何もできなかった無力感や困っている人に手を差し伸べられなかったことが、看護師を目指す鍵になる。困っている人を助けたいし、苦しんでいる人に手を差し伸べようとする思いは変わらない。それと、のちに生まれる子どもの人生の選択肢を増やすために看護師になるというのが彼女の基盤になる」と語った。

放送開始へ向け、「連続テレビ小説は1日の始まりに15分の物語が必要と感じられているから、続いている。いろんな人にバトンがつながっていっているものなので、自分もそのバトンを次につなげられるように物語を作りたい」と意気込んだ。