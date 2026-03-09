モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が9日までに自身のSNSを更新。愛車、ハーレーダビッドソン・FLSTFファットボーイでのツーリング姿を公開した。

「茅ヶ崎行ってきた 1泊くらいで遠出とかしてみたいな」とつづり、ファットボーイにまたがっているショットなどをアップ。ハッシュタグで「harleydavidson」「ハーレー」「バイク女子」「bikegirl」「motorcycles」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコいい」「すてきすぎます！！」「ひなのかっこええ 気をつけるんやで」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、Kー1でラウンドガールも務めている。

昨年6月に大型自動二輪の免許を取得したことをSNSで報告した。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。