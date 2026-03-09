お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35）が8日放送の日本テレビ系「氷川きよし＆ヒコロヒーの心のトゲ抜きバラエティー トゲバラ」に出演。かけられて違和感を覚える言葉を告白した。

同番組は、ヒコロヒーと演歌歌手の氷川きよしが初タッグを組み、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩みやちょっと気になっている事や小さな不安を「心のトゲ」と定義し、MC2人に共有して「トゲ」を抜くというトークバラエティーとなっている。

熊元は「かわいい」と褒められることが気になると明かした。熊元は打ち合わせで「かわいいわけないっていうのは小3のときから感覚としてあったっていうのはあるかもしれないですね。“強そう”とか言ってほしいです。“強い”とか」と語り、言われた際にどうしたらいいかわからないと相談した。

熊元は「『かわいい』という言葉が良いか悪いかということではなく、小学生のときから友だちを作るのに、元々こういう見た目ではあったので、自虐をするっていうくせがついてしまっていたのはあるので」と語った。

熊元は「『かわいい』って言われたときに、『どこが？』って、冷たいんですけど、そうするわけにはいかないし…」と語るも、相方の稲田美紀から「かなり大きな声で叫ぶときあるやん」とつっこまれ「『どこがやねーん！』って。よくやってんねん」と暴露された。