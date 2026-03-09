女優上坂樹里（20）が9日、都内で、見上愛（25）とダブル主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日開始、月〜金曜午前8時）第1週完成試写会見に出席した。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

第1週は「1人ではなかなか完成の映像を見るのに緊張しちゃった」と、見上と2人で観賞したといい、「『風、薫る』という作品がいよいよ始まるとあらためて感じて、音楽や主題歌やナレーションでいろんな人が作品を作り上げていて、その一員になれている実感が湧き上がってきて、見て泣いてしまった」と明かした。

撮影開始から半年が経過し、「直美として生活している時間が今の軸になっている。最初に比べると台本に書いてある奥の部分まで通じる部分がある。前よりも直美だったらこうするだろう、というのが染みついてきた」と話し、「最近『顔つきが変わった』と言われるようになった。直美を演じる中で変わった部分だと思ったので、無意識だったけどうれしかった」と語った。