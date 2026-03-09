「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が、7日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。彼女とのデートで困ったことを明かした。

濱田は「先天性緑内障」の影響で、左目は全く見えず、右目も明るさを感じる程度。そんなハンディを乗り越え、2018年の「R―1ぐらんぷり」王者に輝いた。

番組では濱田のデート話になり、普段は「インドア」派だというが「お付き合いしている彼女がアクティブだったら、いろいろ行って。ネスタリゾート神戸にも行った」と振り返った。

ネスタリゾート神戸では「丘の上からビニールのでっかい球の中に閉じ込められて、ゴロゴロ転がり落とされるやつをやったんです」と『キャニオン・ドロップ』を体験。

「でも、転がっているけど、何が起こっているか分からないので、俺としたら“ただ移動しただけ”」と冷静に振り返りと、月亭八光も大笑いした。

「あれは景色を見ているから迫力があるけど。僕は本当に“電車乗っているのと同じ”」と、困った様子を面白くおかしく振り返った。

また、女性のタイプについては「見えていないので、声が第一印象になるので、声のカワイイ人がすぐ好きになったりします」と話していた。