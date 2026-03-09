AKB48¿·¥»¥ó¥¿¡¼°ËÆ£É´²Ö¡¢Áí´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö£²Ç¯¤ÇµÞÀ®Ä¹¡×Ë«¤á¤é¤ì¾Ð´é¡Ö´¶¼ÕÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤È¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÈÎÇäÀè¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÜ»ºÊª¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎPR¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤òÅ¸³«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ºÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¡£¤³¤ÎÆü¡¢AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÅÄ¿¢¤¨·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©ºà¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÇÀ»ºÊª¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤â¤â¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼«Ê¬¤ÇÅí¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò·Ç¤²¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï24Ç¯3·î¤Ë19´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢25Ç¯12·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤«¤é¡Ö2Ç¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¤Ã¤ÆËè²ó¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤â¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¡£Ëè²ó¥Ë¥³¥Ë¥³¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡È¥¨¡¼¥ë¡É¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
À¤´Ö¤Ç¤Ï¿·À¸³è¤ò¹µ¤¨¤ë½Õ¤Îµ¨Àá¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¿È¤â¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¡ÖÇ¯»Ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È100¥ê¥¹¥È¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëå¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤ª¤´¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¹©Æ£²Ú½ã¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¢Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¢ÀµÃò¿¿Í¥¡¢¿¹ÀîÍ¥¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢»³Æâ¿ð°ª¡¢»³ùõ¶õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£