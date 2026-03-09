AKB48¤¬Á´¹ñ¤ÎÇÀ²È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡ÖAKB¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤µ¡×È¬ÌÚ°¦·î¤ÏÅ¥¤À¤é¤±³Ð¸ç¤ÎÅÄ¿¢¤¨´õË¾
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¤È¥á¡¼¥«¡¼¡¢ÈÎÇäÀè¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÜ»ºÊª¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎPR¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅù¤òÅ¸³«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ºÃÏ¤ò±þ±ç¤¹¤ë³èÆ°¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿§°ã¤¤¤Î¤Ä¤Ê¤®¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·î¤Ë1ÅÙ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨¡¼¥ë¤Î»ºÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ËÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦º´Æ£åºÀ±¡Ê21¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÄ«¤¬Áá¤¯¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤â¤¦1²óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ç¡ÖÍî²ÖÀ¸¡¢Íü¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Íü¤Ï¶á½ê¤È¤«»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÍü¼í¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ê¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ°¦·î¡Ê20¡Ë¤ÏÅÄ¿¢¤¨¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡Ö¤ªÊÆ¤ò¿¢¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£AKB48¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÇÀ¶È¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤Ï¡¢JAÁ´ÇÀ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£