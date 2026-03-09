UA、OGRE YOU ASSHOLE主催””DELAY 2026””6月6日長野原村公演に出演決定

OGRE YOU ASSHOLE（オウガ・ユー・アスホール）による主催イベント””DELAY2026””。長野県・原村公演の追加アクトとしてUA（ウーア）の出演が決定した。

長野県出身の4人組ライブバンド・OGRE YOU ASSHOLEが主催する””DELAY””。2026年は大阪城音楽堂と長野県・原村 八ヶ岳自然文化園 コンサート広場の2会場で開催される。

これで””DELAY2026””の出演者は大阪／原村公演ともにすべて出揃った。チケットは両公演とも各プレイガイドで販売中。

””DELAY 2026”” 公演情報

日程：2026年4月18日(土)会場：大阪城音楽堂出演：OGRE YOU ASSHOLE / kanekoayano時間：OPEN 16:30 / START 17:30前売券：\6,500 (ドリンク代別 / 指定席)INFO：SMASH WEST 06-6535-5569チケット販売中チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス

日程：2026年6月6日(土)会場：長野 原村 八ヶ岳自然文化園 コンサート広場出演：OGRE YOU ASSHOLE / UA / deca joins時間：OPEN 14:00 / START 15:30前売券：\9,500 (ドリンク代別 / 全自由 / 整理番号付き)INFO：SMASH 03-3444-6751

チケット一般発売3/7(土) 10:00〜チケットぴあ / ローソンチケット / イープラス

TICKETS (International Reception)https://eplus.tickets/oya/