あいのり・桃、注文住宅で心配していたキッチンを公開「素敵だった…良かった」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が8日に自身のアメブロを更新。注文住宅で最も心配していたというキッチンの完成した様子を公開した。

この日、桃は「ずっと心配してた、キッチンの色…」と切り出し「あぁでもないこうでもないってずっと考えてて、結局完全にしっくりこないまま色を決定してしまったキッチン…」と、以前キッチンの色選びに後悔があったことを改めて告白した。

しかし、今回初めて設置された状態を見ることができたといい「素敵だった…良かった」と安堵した様子でコメント。「床の色との相性を心配してたんだけど、そこまで気にならなかった…！！！！あーーー、良かった！！！！」と喜びをつづった。

続けて、完成したキッチンについて「水洗の黒と、引き出しの取手の黒が可愛い…」と写真とともに紹介し「アイランドキッチンと、背面のキッチンの天板の色、絶妙に変えてます！」とこだわりを説明した。

最後に、その出来栄えに「私が安心してるのをみて、積水ハウスの皆さんがめちゃくちゃホッとしてくれていました…笑。ご心配をおかけしました…！！！」と明かし「今回この素敵なキッチンを作ってくれた、オーダーメイドキッチンメーカーのMOKさん…本当に、ありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。