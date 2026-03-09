国内屈指の酒所・灘五郷の大手酒造会社「白鶴酒造」（神戸市東灘区）で、戦後の復興期から稼働する工場が、今月末で役目を終える。

冬場に職人が住み込みで吟醸酒などを造り、伝統の味を守ってきたが、老朽化に伴い取り壊しが決まった。阪神大震災を乗り越え、ブランドを支えてきた工場の閉鎖に、関係者から惜しむ声が上がっている。（神戸総局 行成靖司）

「ぼこぼこと泡立っているのは、発酵が旺盛な証拠です」。白鶴にある三つの工場のうち、最も古い「本店二号蔵」２階の醸造室には、最高級の純米大吟醸酒などを仕込む酒造タンク９０基が並ぶ。工場長で杜氏（とうじ）の岡本隆志さん（５７）が、タンクに櫂（かい）を入れて説明した。

二号蔵は、灘五郷で最大規模の生産能力（年１８００キロ・リットル）を誇る酒造蔵として、１９５２年に設置された。戦時中の空襲で酒造蔵の９割が焼失した白鶴にとって、復興の象徴でもあった。

空調がなく、全国各地から訪れる職人らが冬場に住み込みで吟醸酒や純米酒を造る「季節蔵」だ。地上６階建てで、エレベーターで白米を最上階に上げ、洗米から蒸米、製麹（せいきく）と階を下りるごとに工程を進め、１階で酒を貯蔵する。

震災乗り越え

９５年１月の阪神大震災では計約２００基あった酒造タンクの３割が破損したが、入社３年目だった岡本さんらが復旧作業を進め、１０月に仕込みを再開した。被害が大きかった周辺の酒造会社にも蔵を貸し出し、灘五郷の酒造りを支えてきた。二号蔵で造られた日本酒は、２０２１年から５年連続で全国新酒鑑評会の金賞を受賞している。

だが、職人の高齢化や人手不足で冬場の酒造りが難しくなり、建物も現在の耐震基準を満たしていないことから、白鶴は昨夏、後継蔵の建設に着手した。鉄筋コンクリート造り２階建てで、二号蔵で積み上げたデータを駆使した醸造管理方法を導入。空調を整備し、社員のみで通年製造できる仕組みを整える。今年１２月に稼働を始める予定だ。

二号蔵での酒造りは今月末に終わる見通しで、岡本さんは「伝統の味を脈々と受け継いできた蔵での酒造りが終わるのは寂しい」と惜しむ。

執行役員生産本部長の水谷仁さん（５６）は「二号蔵は役目を終えるが、積み重ねられた歴史と思いは途絶えることなく、新しい蔵へと受け継がれていく」と話した。