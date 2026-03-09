清水、FWアブドゥル・アジズ・ヤクブの完全移籍を発表…昨季は中国1部で10得点
清水エスパルスは9日、ガーナ人FWアブドゥル・アジズ・ヤクブが青島西海岸足球倶楽部（中国）へ完全移籍することを発表した。
現在27歳のアブドゥル・アジズ・ヤクブは、ヴィゼラやヴィトーリアやリオ・アヴェなどポルトガルのクラブを渡り歩いた後、2023年3月には武漢三鎮足球倶楽部（中国）への期限付き移籍も経験。2024年1月からリオ・アヴェに復帰していたが、同年6月に清水に完全移籍で加入し、2024明治安田J2リーグで6試合出場3得点を記録した。
2025年1月に契約を更新した一方で、同年2月に青島西海岸足球倶楽部に期限付き移籍すると、中国1部リーグで30試合出場10得点、カップ戦で3試合出場2得点を記録。期限付き移籍期間は2025年12月31日までで、清水に復帰を果たしたが、今年1月5日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チーム離脱が発表されていたなか、昨季もプレーした青島西海岸足球倶楽部に完全移籍となることが明らかになった。
現在27歳のアブドゥル・アジズ・ヤクブは、ヴィゼラやヴィトーリアやリオ・アヴェなどポルトガルのクラブを渡り歩いた後、2023年3月には武漢三鎮足球倶楽部（中国）への期限付き移籍も経験。2024年1月からリオ・アヴェに復帰していたが、同年6月に清水に完全移籍で加入し、2024明治安田J2リーグで6試合出場3得点を記録した。