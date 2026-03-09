ミラノ・コルティナ冬季五輪・フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手が2026年3月8日にインスタグラムで、拠点である「カナダに帰ります！」と報告した。

「#シャー子に仲間が増えた」

三浦選手は「私たちの拠点カナダに帰ります！」と報告。木原龍一選手と一緒にカナダ行きチケットのパネルを持つ写真とともに、「エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」とお礼を述べた。

さらに、エアカナダから金メダルを祝うケーキやヘラジカとみられるぬいぐるみのプレゼントもあったようで、「#シャー子に仲間が増えた」「#名前募集中」とハッシュタグも添えた。また、三浦選手、木原選手、トナカイのぬいぐるみの「3ショット」も投稿した。

なお「シャー子」とは、三浦選手の2月20日の投稿によると、三浦選手と木原選手が大事にしているという「ファンの方からいただいたサメのぬいぐるみ」だ。「サメなのに手足＋肉球がついていて、なんとも言えない表情がチャームポイント」という。

投稿のコメント欄には、「たくさんの感動をありがとう！！」「またお二人の演技を観れるのを楽しみにしています！」「忙しい毎日だったと思うのでしっかり休んでください」「どうぞお気をつけてお帰り下さい」「あんな素晴らしい素敵な滑りは心が震えました カナダでまた頑張ってくださいね！！！」といった声が寄せられている。