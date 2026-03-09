BLACKPINK・ジス、演技力“不安説”を覆す？ Netflix『マンスリー彼氏』が世界69カ国で大ヒット

BLACKPINKのジスが主演するNetflixシリーズが好スタートを切った。

これまで出演作で演技力不足を指摘されてきたジスだが、最新作では確かな結果を残している。

Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』は、3月6日の公開から1日でNetflix TVショーのグローバル7位に浮上し、さらに3月8日には5位へと2ランク上昇して人気を集めている。

韓国はもちろん、アジア、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカに至るまで、世界69カ国でTOP10入りを果たしている（3月8日、FlixPatrol基準）。

視聴者の反応も上々だ。世界最大規模のコンテンツ評価サイト「IMDb」、グローバルドラマレビューサイト「MyDramaList」などには、「魅力的なストーリー、美しい映像美、優れた演技が調和している。俳優たちのケミストリーが最大の魅力だ」「カメオ出演者までストーリーに自然に溶け込み、作品をより生き生きとさせている」「バーチャルデート、オンライン恋愛といった現実を反映しているため、よりリアルであり、本当の関係には尊重、信頼、責任感が必要だということを示している」といったレビューが相次いだ。

（写真提供＝OSEN）ジス

バーチャル恋愛シミュレーションを通じて繰り広げられる恋愛ファンタジーが、視聴者の共感を呼び、ときめきを高めている。

現実の生活に疲れたウェブトゥーンPDミレ役を演じるジスが、現実とは対照的な色彩とムードに満ちたバーチャル恋愛サブスクリプションサービスの中で、さまざまな世界観やシナリオを行き来しながら、ときめきに満ちたデートを体験する姿は、視聴者の恋愛細胞を呼び覚ましている。

ソ・イングクは、ミレの職場の同僚キョンナム役を演じ、ジスとの「嫌悪関係」から少しずつ変化していく感情線で、Kラブコメ特有の微妙なテンションと現実的な恋愛模様を生み出している。

（画像＝Netflix）『マンスリー彼氏』

さらに、ソ・ガンジュン、イ・スヒョク、オン・ソンウ、イ・ジェウク、イ・ヒョヌク、キム・ヨンデ、パク・ジェボム、イ・サンイら“バーチャル恋人たち”の多彩な魅力も、作品の話題性を押し上げている。

ジスが女優としてどこまで評価を高められるのか、『マンスリー彼氏』の今後の成績にも注目が集まる。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。