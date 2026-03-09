G-FREAK FACTORY主宰によるロックフェス『山人音楽祭』の次回の開催時期について、G-FREAK FACTORYの茂木洋晃（Vo）よりコメントが発表された。

（関連：『山人音楽祭 2025』、刺激と温もりに満ちた第10回 G-FREAK FACTORYと繋がった縁、途切れることなき“クライマックス”）

発表では、イベント開催10年の節目を機に山人音楽祭は“第2章”へ進むとし、次回開催は2027年初秋、およそ1年半後の開催となる。

茂木は「時間をかけて協議を重ねた結果、山人音楽祭は“第2章”として生まれ変わるべく、次の開催にむけて1年のお休みをいただくことにしました」とし、「ここに決してネガティブなものは一切なく、ローカルで張ってきた祭が新しいスタートを切るための時間として捉えて頂けたらありがたいです」とコメントしている。

＜G-FREAK FACTORY 茂木 洋晃（Vo） コメント＞

山人音楽祭を楽しみにしてくれている皆様へ山人音楽祭は今まで改善すべく数々の問題を抱えながらやってきましたそして昨年、2025年9月、皆の協力やマナーに助けられながらグリーンドームで続けてきた10年目の山人音楽祭を、初めて大きなクレームもなく大成功として終えることができました時間をかけて協議を重ねた結果、山人音楽祭は“第2章”として生まれ変わるべく、次の開催にむけて1年のお休みをいただくことにしました今年、2026年の開催を楽しみにしていた方々、そして予定を立ててくれていた方々、申し訳ありませんここに決してネガティブなものは一切なく、ローカルで張ってきた祭が新しいスタートを切るための時間として捉えて頂けたらありがたいです2027年の新しい山人音楽祭の発表をお待ちいただけたら嬉しいです

山人音楽祭G-FREAK FACTORY茂木 洋晃

（文＝リアルサウンド編集部）