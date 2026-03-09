くれまぐUraN、2歳娘顔出し2ショット披露「幼稚園が始まり…」29歳誕生日迎え決意新た
【モデルプレス＝2026/03/09】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのUraNが3月8日、自身のInstagramを更新。誕生日のショットを公開した。
【写真】登録者数210万人超YouTuber「ママとそっくり」2歳娘を顔出し公開
UraNは「改めてお祝いのメッセージ沢山ありがとうございました」「Lv29 に進化しました」とつづり、自身の29歳の誕生日を報告。「2」と「9」のバルーンを持ち、その間に娘が顔を出した2ショットを披露している。
また「今年はぽこさん幼稚園が始まりぽこにとっても私にとっても新しい年になります！！！！」「仕事、ママも全力でがんばります」と娘の幼稚園が始まることから、生活が変わってくるともコメント。「生誕祭でまたみんなに会えるの楽しみにしてます」とつづっている。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ママとそっくり」「可愛すぎる親子ショット」「2ショットに癒される」などといった反響が寄せられている。
UraNは、あさひと2023年1月31日に結婚を報告し、同時に第1子妊娠を発表。2023年3月に第1子となる女児が誕生している。（modelpress編集部）
◆UraN、娘との2ショット投稿
◆UraNの誕生日ショットが話題
