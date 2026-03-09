今田美桜、美脚際立つミニスカ姿に反響「異次元の可愛さ」「色っぽい」
【モデルプレス＝2026/03/09】女優の今田美桜が、3月9日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】29歳朝ドラ女優「色っぽい」美脚全開ミニスカ姿で雰囲気一変
3月3日（現地時間）にフランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「ディオール」の「2026−2027秋冬コレクション」を訪れていた今田は「＠dior」とメンションし、パリ滞在中の様子を複数枚投稿。袖に黒のレースがあしらわれたグレーのトップスに、袖と同じレースがデザインされた黒のミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルで、ソファや椅子に座る姿を披露している。
また、青空の下で木を見上げる姿を収めた写真では、チェック柄のトップスに合わせたミニスカートからスラリとした脚がのぞいている。
この投稿は「映画のワンシーンのよう」「ため息出るほど美しい」「色っぽい」「絵になりすぎてる」「異次元の可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
