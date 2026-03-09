鬼頭明里、シースルー衣装で素肌際立つ「ビジュ最強」「お姫様で可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】声優の鬼頭明里が3月8日、自身のInstagramを更新。シースルー衣装を着こなしたショットを公開した。
【写真】「鬼滅」美人声優「天使みたい」素肌透けるシースルー衣装姿
鬼頭は「FCのビジュアル諸々用に撮影したときの！」とつづり、ピンクをメインにした背景でロングワンピース姿を披露。素肌が際立つシースルーのトップスにロングワンピースを合わせたショットを投稿している。
また「久しぶりにこんなにラブリーな雰囲気で撮影して楽しかったです セットや小物も可愛いものに囲まれて幸せ空間でした」と、可愛いスタジオでの撮影をコメントしている。
この投稿にファンからは「お姫様っぽくて可愛すぎる」「ロングワンピース姿も素敵」「ビジュ最強」「天使みたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆鬼頭明里、ファンクラブビジュアル公開
◆鬼頭明里の投稿に反響
