¸«¾å°¦¡¢¡ÈÄ«¥É¥é¡É¼ç±é¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¡× ¡¡Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¦È¾Ç¯´Ö¤Î¼«Ìä¼«Åú
¸«¾å°¦
¸«¾å°¦¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢µÈß·ÃÒ»Ò»á ¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢¾¾±àÉðÂç»á ¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×Âè£±½µ´°À®»î¼Ì²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸«¾å¤Ï»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯3·î30ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î·ãÆ°´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤â¤ä¤êÊý¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦Æó¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤À¡£¸«¾å°¦¤È¾åºä¼ùÎ¤¤¬±é¤¸¤ë¡¢°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¡¢Âç²ÈÄ¾Èþ¤È¤¤¤¦À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿Æó¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Ì¤ÃÎ¤Î´Ç¸î³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤áËÛÁö¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡ØÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë Âç´ØÏÂÊª¸ì¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢￼·¿ÇË¤ê¤ÊÆó¿Í¤¬¹¬¤»¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤ò±é¤¸¤ë¸«¾å¤Ï¡¢»£±Æ³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤è¤ê¡¢Ìò¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤ÉºîÉÊ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´°À®¤·¤¿Âè1½µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤¼´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¸«¾å¤¬±é¤¸¤ë¤ê¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸Ê¤ÎÎÉ¿´¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤«¡×¤¬È½ÃÇ´ð½à¡£°é¤Á¤ÏÎÉ¤¤¤¬Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤Ç»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë·é¤¯»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë½÷À¤À¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌµÎÏ´¶¤¬¡¢Èà½÷¤¬´Ç¸î¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤àÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¸«¾å¤Ï¡Ö´Ç¸î¤È¤Ï²¿¤«¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¡×¤È¿¿Ùõ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤äÉÂ±¡¤òºÆ¸½¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤ª²È¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬²ÐÍËÆü¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¶Ã¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡¤Î¿Í¤Ø·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤ËÊª¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£